"Поль Погба и Маркус Рэшфорд - оба хорошие пенальтисты. В ситуации, когда имеются два кандидата на исполнение 11-метровых, бьет тот, кто более уверен.
Раньше Поль забил очень много, так что абсолютно никаких проблем. В команде не должно быть одного назначенного пенальтиста, потому что иногда вы прибавляете во время игры, а иногда чувствуете, что у вас плохой день и не хотите брать на себя эту ответственность.
Поэтому нет проблем с футболистами, которые подходят и говорят: "Я буду исполнять пенальти", — приводит слова Сульшера The Sun.
Sport24
Наставник "МЮ" - о промахе Погба с пенальти: раньше Поль забил очень много, так что абсолютно никаких проблем
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что не исключает возможности вновь доверить пробитие пенальти полузащитнику Полю Погба, который во встрече с "Вулверхэмптоном" (1:1) промахнулся с 11-метровой отметки.
фото: "Чемпионат"
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