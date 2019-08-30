Хосеп Гвардиола поддержал Энрике: надеюсь вскоре увидеть Луиса и сказать, как сильно я его люблю

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил глубокую поддержку бывшему тренеру "Барселоны" и сборной Испании Луису Энрике в связи с утратой дочери.Вчера, 29 августа, 9-летняя Ксана скончалась от остеосаркомы (рака костей), с которой боролась на протяжении пяти месяцев."От имени "Манчестер Сити" и моей семьи хочу выразить глубочайшие соболезнования Луису Энрике, его жене Хелене и всему его семейству в связи с утратой Ксаны. Мы знали, что ситуация не очень хорошая, но вы всегда мечтаете, что все закончится хорошо.У меня нет слов, я не могу ничего сказать, потому что я не могу найти причину, почему происходят такие вещи, которые обрывают жизнь прекрасной девочки. «Манчестер Сити» и, конечно же, моя семья и я здесь для того, чтобы сделать все, что потребуется. Я надеюсь увидеть его в ближайшее время и сказать ему, как сильно я его люблю", — цитирует Гвардиолу Sport.es.