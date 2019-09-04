» » Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ

Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ

Бывший нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес считает, что лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 был вингер "Челси" Эден Азар, летом перешедший в "Реал".

"Действительно, ряд игроков "Ливерпуля" провели сезон на впечатляющем уровне, но для меня Азар был лучшим игроком Премьер-лиги. Его переезд в Примеру — необычное подписание. Считаю так не только потому, что он придаст веса нашему чемпионату, но и потому, что это игрок, на которого возлагаются большие ожидания.

Многих великих игроков слухи связывали с "Реалом", но, в конечном итоге, Азар является наиболее заметным из всех. Все ожидают, что он сможет сохранить прошлогодний экстраординарный уровень", — цитирует Морьентеса Goal.com.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Морьентес Азар Ливерпуль Реал Ла Лига АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити 4 10
3 Лестер  4 8
4 Кристал Пэлас 4 7
5 Арсенал 4 7
6 Эвертон 4 7
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Атлетико  3 9
...
3 Атлетик Б 3 7
4 Леванте 3 6
5 Реал Мадрид 3 5
6 Осасуна 3 5
7 Алавес 3 5
...
20 Леганес 3 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Денис Глушаков: "Ростов" интересовался мной, когда размышлял о том, оставить ли Еременко
Алан Дзагоев: рад, что в Кубке выпала именно "Алания". Для меня это повод лишний раз съездить домой
Защитника "Баварии" Боатенга подозревают в избиении бывшей жены
Роман Зобнин: кто в Европе отдаст за меня большие деньги? Никто
Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ
Пако Алькасер: если Санчо не потеряет голову, он станет одним из лучших в мире
У игрока "Халла" диагностировали рак кишечника
Алексис Санчес: мне осталось играть еще 5-6 лет в Европе
Роман Орещук: мама Филиппа переживала по поводу России, думала, что тут все с автоматами ходят
Футболисту "Динамо" Н’Жи, по ошибке выложившему интимное видео, подарили Оскар и селфи-палку
Алиссон объяснил, почему вратарю почти невозможно выиграть "Золотой мяч"
Тренер "Зенита" Оливейра: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии 1
Кепа - об инциденте с Сарри: не горжусь тем, что произошло
ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше 4 млн евро в год 30
Джейдон Санчо - о возможном переходе в клуб АПЛ или Примеры: я был бы не против
"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов 1
Клеман Лангле: Неймар? Наконец-то всё закончилось, "Барселона" может спокойно работать
Тома Мёнье - об оскорблениях в адрес Лукаку: проблема в том, что это уже стало нормой
В "ПСЖ" Икарди будет получать в два раза больше, чем в "Интере"
Неймар расплакался, узнав, что "ПСЖ" отказался продавать его "Барсе" 1
Генрих Мхитарян - о своем переходе в "Рому": все случилось в последний момент
Александр Медведев: есть планы по приобретению "десятки" для "Зенита" 10
Эмре Джан заявил о преданности "Ювентусу", несмотря на непопадание в заявку клуба на ЛЧ
Андрей Кобелев: большинство новичков "Динамо" не соответствует озвученным требованиям 2
Игроки "Барселоны" разочарованы срывом трансфера Неймара
Спартак Гогниев: "Алания" покажет страстный футбол в матче с ЦСКА 9
Гендиректор "КАМАЗа": "Спартак" абсолютно не боимся, о страхе речи не идёт 4
Деян Ловрен: я выиграл ЛЧ и брал серебро ЧМ. Я не должен кому-то что-то доказывать 1
Андрей Канчельскис: матч с шотландцами будет нервным, главное - не проиграть его
Президент ФИФА пообещал Путину открыть академию футбола во Владивостоке
Все новости