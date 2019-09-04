Фернандо Морьентес: игроки "Ливерпуля" выступили впечатляюще, но Азар был лучшим в АПЛ

Бывший нападающий мадридского "Реала" Фернандо Морьентес считает, что лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 был вингер "Челси" Эден Азар, летом перешедший в "Реал"."Действительно, ряд игроков "Ливерпуля" провели сезон на впечатляющем уровне, но для меня Азар был лучшим игроком Премьер-лиги. Его переезд в Примеру — необычное подписание. Считаю так не только потому, что он придаст веса нашему чемпионату, но и потому, что это игрок, на которого возлагаются большие ожидания.Многих великих игроков слухи связывали с "Реалом", но, в конечном итоге, Азар является наиболее заметным из всех. Все ожидают, что он сможет сохранить прошлогодний экстраординарный уровень", — цитирует Морьентеса Goal.com.