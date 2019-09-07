Андрей Ярмоленко: очень много вещей в "Боруссии" мне не понравилось

Нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, что ему не понравилось в дортмундской "Боруссии"."Я не девочка, чтобы обижаться. Но то, как они со мной расставались, мне не понравилось. Я считаю, что "Боруссия" — великий клуб, и он должен с большим уважением подходить к игрокам, которые выступают в команде. Очень много вещей мне в Дортмунде не понравилось.Если сравнивать с Англией, то там намного лучше отношение к своим футболистам. В Англии сто процентов лучше. Британцы мне нравятся тем, что у нас с ними есть схожесть в менталитете в плане юмора, шуток. Главное — понимать язык", - цитирует Ярмоленко Sport.ua.