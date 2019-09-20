"Саутгемптон" потерпел поражение от "Борнмута"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле проиграл "Борнмуту" со счетом 1:3.



Чемпионат Англии



6 тур



Голы: Аке, 10, Уилсон, 35, Уорд-Праус, 53 (пен.), Уилсон, 90+5



Саутгемптон: Ганн, Вестергор, Дансо (Бертранд, 46), Седрик, Беднарек, Хёйбьерг, Уорд-Праус, Ромеу, Буфаль, Редмонд (Армстронг, 88), Адамс (Ингс, 77)



Борнмут: Ремсдейл, Аке, Стейси, Рико, Кук, Лерма, Биллинг, Уилсон (Фрейзер, 63), Кинг (Сурман, 90+3), Уилсон, Соланке (Кук, 77)



Предупреждения: Лерма, 20, Уилсон, 54, Стейси, 64, Ромеу, 80