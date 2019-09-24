Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд заявил, что клуб не намерен увольнять Оле-Гунара Сульшера с поста главного тренера команды, несмотря на слабый старт сезона.
«Мы и наши болельщики требуем успехов. Успех означает выигрыш трофеев. Это наша цель, стандарты «Манчестер Юнайтед» никогда не менялись. Большой прогресс достигнут в плане инвестиций в академию, скаутинг, тренировочную инфраструктуру. Вся эта внутренняя кухня незаметна снаружи.
Эти инвестиции вместе с нашим доверием Сульшеру и его тренерскому штабу станут основанием для успеха. Мы уверены, что эти инвестиции принесут результат. В то же время важно сохранять терпение, пока Уле создаёт команду для будущего. Мы продолжим ориентироваться на долгосрочную стратегию, на которую не влияют какие-то краткосрочные вещи», — приводит слова Вудворда Чемпионат со ссылкой на Manchester Evening News.
Эд Вудворд: инвестиции вместе с доверием Сульшеру станут основанием для успеха
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