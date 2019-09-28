Жоржиньо Вейналдум: несколько лет назад "Ливерпуль" не выиграл бы такой матч

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура чемпионата Англии с "Шеффилд Юнайтед" (1:0)."Мы не слишком удачно начали матч. В первом тайме мы действовали медленно, поэтому сопернику удавалось нас сдерживать. "Ливерпуль" показал не лучшую игру, но одержал победу. Несколько лет назад мы бы не выиграли такой матч.Это могут оказаться очень важные три очка. Хорошо, что мы продолжаем набирать очки", - цитирует Вейналдума ВВС со ссылкой на BT Sport.