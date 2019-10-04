Райан Гиггз: Сульшеру не повезло, что сейчас этоха Клоппа и Гвардиолы

Бывший игрок и тренер "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, считает, что руководству "красных дьяволов" нужно дать время Уле-Гуннару Сульшеру, чтобы тот мог построить сильную и успешную команду."Работа в "Юнайтед" сейчас тяжёлая. За последние четыре-пять лет в клубе была комбинация из игроков сэра Алекса Фергюсона, Дэвида Мойеса, Луи ван Гала и Жозе Моуринью. Оле пытается вернуть то, к чему привыкли в "МЮ". Я говорю о молодых и голодных игроках, таких как Дэн Джеймс, Аарон Ван-Биссака и Гарри Магуайр.Ему просто не повезло, что сейчас эпоха Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Клопп возглавляет «Ливерпуль» уже четвёртый год. Пеп построил команду в "Манчестер Сити" за это время. Маурисио Почеттино проводит шестой сезон в "Тоттенхэме". Уле тоже нужно дать время", - цитирует Гиггза Goal.