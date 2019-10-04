Эрлинг Холанд: хочу, чтобы меня оградили от слухов о переходе в "Манчестер Юнайтед"

19-летний нападающий "Зальцбурга" Эрлинг Холанд оценил возможность своего перехода в "Манчестер Юнайтед", о чем ранее сообщали английские СМИ."Пресса уделяет мне огромное внимание. Это серьезное давление. Клуб старается меня защищать, но надеюсь, что в будущем будет справляться с этим еще лучше. Я хочу, чтобы меня оградили.Эти слухи чертовски скучные. Насколько я от них устал по шкале от 1 до 10? На 9,9", - цитирует Холанда I/G.Юный норвежский форвард стал открытием молодежного чемпионата мира, а сейчас феерит в Лиге чемпионов.