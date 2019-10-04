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Кариус надеется снова сыграть за "Ливерпуль" после возвращения из аренды

Вратарь "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", заявил, что не исключает возможности своего возвращения в состав мерсисайдцев после окончания срока своей аренды.

Кариус допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов — 2018, после чего "Ливерпуль" отдал его на два года в аренду в "Бешикташ".

"Мой контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в "Ливерпуль", буду ли играть в другом английском клубе или же где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь своего будущего. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Бешикташ", а потом будет видно.

Мне нравится в Турции. Конечно, когда ты играешь в Англии, то постоянно находишься в центре внимания, но здесь тоже хороший клуб, хотя некоторые проблемы и случаются. У меня по-прежнему есть действующий контракт с "Ливерпулем", так что, возможно, я снова сыграю за эту команду.

Сейчас сложно говорить. Уверен, даже если я не останусь в "Ливерпуле", то буду выступать в другой достойной команде, поэтому я не переживаю", — цитирует Кариуса The Guardian.

Sport24


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Теги: Бешикташ Кариус Ливерпуль АПЛ
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