Унаи Эмери: Озил подходит стилю "Арсенала", но это не гарантирует ему места в старте
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что полузащитник "канониров" Месут Озил должен бороться за место в стартовом составе команды.
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"Озил способен играть так, как я хочу, он соответствует стилю "Арсенала", но это не гарантирует ему места в стартовом составе. У нас теперь есть множество футболистов, которые борются за каждую позицию на поле. Если мы продолжим оставаться конкурентоспособными и будем становится лучше, это положительно скажется на будущем команды", — приводит слова Эмери Goal.com.
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