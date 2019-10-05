Унаи Эмери: Озил подходит стилю "Арсенала", но это не гарантирует ему места в старте

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что полузащитник "канониров" Месут Озил должен бороться за место в стартовом составе команды.

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