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Эллардайс: надеюсь, "МЮ" не вылетит, но пока они двигаются этим путём

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на вылет в чемпионшип.

«Когда сезон начинался, на бумаге у «МЮ» была восхитительная команда. Если уверенность уходит, а травмы постоянно мешают, то мне не кажется чем-то невозможным то, что они угодили в такую кучу проблем.

В такой ситуации игроки не так быстро восстанавливаются после матчей, как в моменты, когда все идет хорошо.

Всех отвлекает то, что Поль Погба хочет уйти в другой клуб. Кто станет следующим и скажет: «Я вижу, что все идет неверным путем и хочу покинуть «МЮ»?

«МЮ» мало забивает, и это становится реальной проблемой. Надеюсь, они не отправятся из-за этого в чемпионшип, но пока они двигаются этим путем.

Сульшеру предстоит большая работа. Я знаю, что они говорят о том, что «МЮ» перестраиваются. Окей, но ты не можешь продать своего лучшего форварда и никем его не заменить. Это огромная проблема. Где они собираются найти такого нападающего, как им хочется?» – цитирует Эллардайса Sports.ru со ссылкой на talk Sport.


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Теги: Манчестер Юнайтед Эллардайс Погба
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