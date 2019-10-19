Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. 77-летний шотландец давал советы нынешнему главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем".Отмечается, что Фергюсон поддерживает 46-летнего норвежца, которому может грозить увольнение в случае поражения от "красных".После 8 туров в активе "МЮ" 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета "манкунианцев" отделяют 2 балла.