Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что мерсисайдцы могут повторить достижение "Арсенала" и пройти весь сезон без поражений. В сезоне-2003/04 "канониры" стали чемпионами Англии, не проиграв ни одного матча в чемпионате.
"Это возможно. Никто не знает, как все сложится. Иногда нужно немного удачи. Пока нам везет, но также наши успехи объясняются упорной работой. Если честно, мы особо не думаем об "Арсенале", о том, что они не проиграли ни одного матча. Просто стараемся побеждать, а там посмотрим", — цитирует Вейналдума Daily Mirror.
В 9 турах, сыгранных в нынешнем сезоне, "Ливерпуль" добыл 8 побед и однажды сыграл вничью. Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 6 очков.
Sport24
Вейналдум допустил, что "Ливерпуль" повторит легендарное достижение "Арсенала"
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