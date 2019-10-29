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Райан Гиггз: Сульшеру нужно время. Дайте ему деньги на игроков

Бывший хавбек "МЮ" выразил наставнику "красных дьяволов Уле-Гуннару Сульшеру поддержку:

- "Манчестер Юнайтед" не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.

Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Оле это признает.

У Оле есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.

Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу.

Оле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно, – заявил Гиггз в интервью United Stand.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает 7 место в АПЛ.


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Гиггз
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