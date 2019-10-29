Бывший хавбек "МЮ" выразил наставнику "красных дьяволов Уле-Гуннару Сульшеру поддержку:
- "Манчестер Юнайтед" не хватает креативного игрока. Неслучайно, что лучшие выступления были против сильных команд. Оборону команд послабее всегда сложнее взломать.
Вероятно, мы немного стеснительны в отношении креативных игроков, и Оле это признает.
У Оле есть Аарон Уан-Биссака, Дэниэл Джеймс и Харри Магуайр, у которых все хорошо. Его трансферы до сих пор были очень хорошими.
Дайте ему те деньги, что были у других тренеров, чтобы купить игроков. Нужно взять еще пять или шесть игроков, и мы увидим реальную разницу.
Оле нужно время. Он смотрит в будущее и одновременно пытается выиграть игры. Это трудно, – заявил Гиггз в интервью United Stand.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает 7 место в АПЛ.
Райан Гиггз: Сульшеру нужно время. Дайте ему деньги на игроков
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