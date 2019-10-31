В "Челси" назвали сроки возвращения Канте после травмы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии здоровья Н’Голо Канте, который пропустил последние матчи из-за травмы."Я надеюсь, что он приступит к тренировкам в течение ближайших двух-трех дней и успеет вернуться до перерыва на матчи сборных."Я хотел бы в матче с "МЮ" предоставить отдых Жоржиньо и Ковачичу, которые отдали много сил в последних матчах. Однако я не мог сделать это, поскольку мы пока не можем рассчитывать на Н’Голо, Росса и Рубена. В этой ситуации мой выбор был ограничен", — цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".Канте в текущем сезоне провел 4 игры в АПЛ и забил 2 гола.