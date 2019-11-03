Алли: Сон раздавлен и плачет из-за травмы Гомеша, но он ни в чем не виноват

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал инцидент, случившийся в матче 11-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона" (1:1).В конце второго тайма нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, пытаясь отобрать мяч у полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша, выполнил подкат, который привел к серьезной травме португальского футболиста: Гомеш столкнулся с защитником "шпор" Сержем Орье, в результате его голеностопный сустав вывернулся в неестественное положение."Даже смотреть не хотелось на травму Андре… Желаю ему скорейшего выздоровления. Но Сон ни в чем не виноват. Он один из самых замечательных людей из тех, кого я знаю. И сейчас он плачет. Он раздавлен и в слезах. Сонни даже голову не поднимает, слишком большой шок", - цитирует Алли Sky Sports.