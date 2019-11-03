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Игроки "Эвертона" поддержали Сона, в столкновении с которым их партнёр сломал ногу

Капитан "Эвертона" Шеймус Коулмэн, восстанавливающийся от перелома ноги, после матча 11-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" вместе с несколькими партнёрами посетил раздевалку соперника, чтобы утешить нападающего Сона Хён Мина, сообщает Express.

Кореец был удалён с поля после подката, в результате которого у полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша оказалась сломана нога. После этого, по словам одноклубника Делле Алли, Сон рыдал в раздевалке, не поднимая головы.


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Теги: Эвертон Тоттенхэм Сон Гомеш Коулман Алли
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