Роуз заявил, что руководство "Тоттенхэма" пыталось избавиться от него летом

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что руководство лондонского клуба пытается избавиться от него."Совершенно очевидно, что произошло летом. Люди в руководстве "Тоттенхэма" пытались сделать то, что хотели. Я сказал им, что мой контракт действует ещё 18 месяцев, и я никуда не уйду, пока срок действия моего соглашения с клубом не истечёт. В январе, вероятно, появится какая-то информация о моём будущем. Я говорю прямо сейчас, что никуда не уйду, пока мой контракт не закончится.Председатель правления "Тоттенхэма" Дэниэл Леви летом сказал мне, что клуб не планирует предлагать мне новое соглашение, и это хорошо. Я уважаю это. Мы двигаемся дальше", - цитирует Роуза Evening Standard.