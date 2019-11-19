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"Ювентус" и "Интер" проявляют интерес к Смоллингу

Арендованный "Ромой" защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг попал в сферу интересов "Ювентуса" и "Интера". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere della Sera.

Как сообщает источник, англичанин впечатлил ведущие итальянские клубы своими выступлениями в Серии А. Однако ранее"Рома" уже выразила своё желание подписать защитника на постоянной основе. "Манчестер Юнайтед" планирует выручить за Криса Смоллинга не менее € 18 млн, и руководство итальянского клуба планирует удовлетворить желание английского клуба, чтобы предотвратить попытки других клубов купить игрока.

В настоящий момент "Рома" находится на шестом месте в итальянском чемпионате, а потенциальный переход в "Ювентус" или "Интер" гарантирует игроку участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

"Чемпионат"


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Теги: Ювентус Интер Смоллинг Серия А Манчестер Юнайтед АПЛ
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