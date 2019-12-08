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"Шеффилд" одержал волевую победу над "Норвичем"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Шеффилд" обыграл "Норвич" со счетом 2:1.

Чемпионат Англии

16 тур

Гол: Тетти, 27 - Стивенс, 49, Балдок, 51

Норвич Сити: Крул, Байрэм (Льюис, 72), Годфри, Циммерман, Ааронс, Маклин, Вранчич (Србени, 83), Тетти, Эрнандес (Кантвелл, 72), Буэндия, Пукки

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Башам, Стивенс, Балдок, О'Коннелл, Иган, Флек, Норвуд (Бешич, 65), Ландстрем, Муссе (Робинсон, 65), Макголдрик (МакБерни, 85)

Предупреждения: Иган, 38, Норвуд, 40, Башам, 74, Робинсон, 90+5


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Теги: Шеффилд Норвич АПЛ
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