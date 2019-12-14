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Лэмпард: не хочу объяснять неудачу какой-то усталостью

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард остался недоволен игрой команды в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (0:1).

"Я не хочу объяснять неудачу какой-то усталостью, — цитирует тренера Sky Sports. — Дело в том, что, когда мы играем против команд, которые глубоко сидят в обороне и хорошо организованы, мы не можем найти путь к чужим воротам. Матч против "Манчестер Сити" не в счет.

Нам нужно играть быстрее. Нам нужно действовать более интенсивно, быстрее. Мы же играем слишком осторожно. Не думаю, что это страх, но перед своим болельщиками, мы не играем достаточно хорошо.

Будь я фанатом, я бы сказал, что мы действовали слишком медленно. Не могу винить болельщиков за такое отношение. Часть ответственности лежит на игроках. Они должны играть так, чтобы увлечь фанатов".

"СЭ"


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Теги: Лэмпард Челси Борнмут
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