- Мне игра понравилась. Тюкавин цеплялся, все скидывал.
В первые 15 минут туда-сюда была игра, а потом "Динамо" удалось завладеть территорией. Конечно, когда они вдесятером стали играть, то это подпортило. "Краснодар" давил во втором тайме, опасности создавал. Но вот этот дух обороны, игра Лунева и везение позволили сохранить счет. Мне кажется, зрители должны были быть довольны, - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
После 15 туров "Динамо" с 32 очками возглавляет таблицу РПЛ. "Краснодар" имеет в активе 27 очков и занимает четвёртое место.