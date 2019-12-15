Гвардиола: Эмери уволили из-за результатов, а не из-за плохого английского

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что Унаи Эмери был уволен с поста наставника лондонского "Арсенала" за плохое знание английского языка."Сейчас много разных способов для общения с игроками. Можно использовать изображения, а не только слова. Работа тренера оценивается по результатам. То же самое касается Эмери. Не думаю, что в его случае причина отставки была связана со знанием английского языка. Он лишился работы из-за того, что не выигрывал матчи", - цитирует Гвардиолу Goal.