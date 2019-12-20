Президент "Сампдории" Массимо Ферреро своеобразно прокомментировал победный гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота его команды. Забивая головой, португалец выпрыгнул вверх на 71 см. и находился на высоте 256 см.
"Хотелось бы сказать, что Криштиану должен был быть наказан жёлтой карточкой за такой прыжок. Он взлетел в воздух, словно самолёт.
Да, игру выиграл именно Роналду, но не могу отметить и своих ребят — они здорово защищались на протяжении всего матча", — в шутливой форме заявил Ферреро Football Italina.
"Чемпионат.сом"
Президент "Сампдории": Роналду должны были показать жёлтую карточку после такого прыжка
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