Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью выразил надежду, что защитник Ян Вертонген и полузащитник Кристиан Эриксен поставят свои подписи под новыми соглашениями с клубом."Я бы хотел, чтобы контракт продлил Вертонген. То же самое могу сказать об Эриксене. Думаю, что когда продления контракта хочет клуб, сам игрок, его семья и агент, проблем не возникает. Если же этого не хочет хотя бы одна из сторон, возникают серьёзные проблемы", — цитирует Моуриньо A Bola.Кристиан Эриксен был близок к уходу из "Тоттенхэма" минувшим летом. Среди претендентов на датчанина выделяли "Реал" и "Ювентус". Ранее президент лондонцев Даниэль Леви заявил, что не боится продать датчанина одному из конкурентов по АПЛ.