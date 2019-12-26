Милнер — о 13-очковом преимуществе "Ливерпуля" в АПЛ: еще многое может измениться

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер подвел итоги матча с "Лестер Сити" в 19-м туре АПЛ. Встреча прошла 26 декабря в Лестере и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Милнер забил второй гол своей команды, реализовав пенальти на 71-й минуте."Для нас было важно хорошо начать. Мы знали, что соперник будет заряжен. Мы продемонстрировали отличную игру, приятно забить столько голов. Показали солидную эффективность.13-очковое преимущество? Мы еще даже не на половине пути. Еще многое может измениться. Сила нашей команды в том, что мы идем от матча к матчу", — цитирует Милнера BBC."Ливерпуль" одержал 9-ю победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил свое лидерство в таблице. У "Лестера" 39 очков и вторая позиция в АПЛ, при этом "лисы" провели 19 матчей, а мерсисайдцы — 18.