Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" планирует в ближайшее зимнее трансферное окно обменять полузащитника команды Кристиана Эриксена на форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
"Шпоры" готовы предложить "сливочным" доплату в размере € 30 млн, сообщает El Desmarque.
Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывается продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом.
В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 11 матчах испанской Примеры. Эриксен записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи в 15 встречах английской Премьер-лиги.
"Чемпионат.сом"
"Тоттенхэм" готов предложить "Реалу" Эриксена и 30 млн евро за Бэйла
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