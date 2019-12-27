Моуринью: знаю о будущем Эриксена, но не собираюсь ничего рассказывать

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью сказал, что знает о планах полузащитника команды Кристиана Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года."Думаю, я знаю о будущем Эриксена, поскольку он общается со мной честно и открыто. Мы доверяем друг другу. Единственное, что могу сказать, это то, что я знаю о его будущем, но не собираюсь ничего рассказывать. Об этом должен говорить сам Кристиан", — приводит слова Моуринью AS.Ранее сообщалось, что Эриксен хочет продолжить карьеру в мадридском "Реале". При этом 27-летний датчанин намерен присоединиться к "сливочным" на правах свободного агента, чтобы получить более выгодные условия личного контракта.В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.