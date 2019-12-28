Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (2:0).
"В первом тайме мы были очень хороши, контролировали игру и доминировали на поле. Во второй половине, конечно, возникали моменты и в нашей штрафной, соперник постоянно забрасывал туда мяч, но мы здорово защищались. У нас было очень много хороших возможностей для контратак.
Очень важно провести сухой матч и знать, что мы способны усердным трудом добиваться результата. Пускай ты не всегда выигрываешь, когда забиваешь лишь один мяч, в этом случае сухие ворота увеличивают шансы подняться в таблице.
Мы хотим сохранить такую форму. У нас две победы подряд, мы хорошо отреагировали на поражение от "Уотфорда" (0:2). Мы еще ни разу не проигрывали дважды подряд, и это радует", — цитирует Сульшера ВВС.
Sport24.ru
Сульшер: "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить такую форму
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