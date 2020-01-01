"Интер" — фаворит в борьбе за Эриксена. Датчанин хочет покинуть "Тоттенхэм" в январе

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен намерен покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает The Athletic.Контракт 27-летнего игрока со "шпорами" истекает летом 2020 года и с 1 января он может заключить предварительное соглашение с любой другой командой и перейти туда летом на правах свободного агента, однако датчанин надеется покинуть "Тоттенхэм" уже в январе."Реал" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в услугах плеймейкера, однако, по информации источника, фаворитом в борьбе за подписание игрока является миланский "Интер".В сезоне-2019/20 Эриксен провел 22 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.