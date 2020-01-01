» » "Интер" — фаворит в борьбе за Эриксена. Датчанин хочет покинуть "Тоттенхэм" в январе

"Интер" — фаворит в борьбе за Эриксена. Датчанин хочет покинуть "Тоттенхэм" в январе

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен намерен покинуть лондонский клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает The Athletic.

Контракт 27-летнего игрока со "шпорами" истекает летом 2020 года и с 1 января он может заключить предварительное соглашение с любой другой командой и перейти туда летом на правах свободного агента, однако датчанин надеется покинуть "Тоттенхэм" уже в январе.

"Реал" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в услугах плеймейкера, однако, по информации источника, фаворитом в борьбе за подписание игрока является миланский "Интер".

В сезоне-2019/20 Эриксен провел 22 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

Sport24


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Теги: Интер Тоттенхэм Эриксен АПЛ Серия А
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 19 55
...
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед 20 29
...
20 Норвич 21 14
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 17 42
2 Интер 17 42
3 Лацио 16 36
4 Рома 17 35
5 Аталанта 17 31
6 Кальяри 17 29
...
20 Дженоа 17 11
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