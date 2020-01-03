"Интер" не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно

Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" хочет выручить с продажи полузащитника Кристиана Эриксена не менее € 30 млн. Эти требования отпугивают миланский "Интер", который заинтересован в приобретении игрока этой зимой, сообщает Tuttomercatoweb.Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, чтобы присоединиться к ним предстоящим летом на правах свободного агента.Несмотря на высокие требования "шпор", "Интер" не теряет интереса к Эриксену, но предпочитает получить его бесплатно после завершения нынешнего сезона. Конкурентами миланского клуба в борьбе за 27-летнего хавбека, являются мадридский "Реал", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".