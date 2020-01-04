Моуринью: у Эриксена есть три варианта продолжения карьеры

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал будущее полузащитника команды Кристиана Эриксена, контракт которого с командой истекает летом. Футболист отказывается подписывать с лондонским клубом новое соглашение."Не знаю, уйдет ли Кристиан в январе, но у него есть три варианта. Он может уже сейчас договориться с любым клубом и думать о конце сезона, он может уйти в январе или просто остаться с нами", — цитирует португальца A Bola.Ранее сообщалось, что "Интер" готов зимой заплатить за датчанина порядка 25 млн евро.В текущем сезоне Эриксен провел за свою команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.