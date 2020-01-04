"Арсенал" отказался продавать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна "Роме", сообщает Forza Roma.
Согласно информации источника, римляне предложили за 30-летнего хавбека € 10 млн. Однако "канониры" отклонили заявку "Ромы". Тем не менее "Арсенал" выразил готовность продолжить переговоры.
Напомним, Мхитарян перешёл в "Рому" на правах аренды в начале сентября минувшего года. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа контракта игрока. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах в составе "Ромы". На его счету 3 забитых мяча и одна результативная передача. Контракт армянина с "Арсеналом" рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость хавбека составляет € 25 млн.
"Чемпионат"
"Арсенал" отказался продавать "Роме" Мхитаряна за € 10 млн
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