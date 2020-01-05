В матче 1/32 финала Кубка Англии "Челси" одержал победу над "Ноттингемом" - 2:0.
Кубок Англии
1/32 финала
Голы: Хадсон-Одои, 6, Баркли, 33
Челси: Кабальеро, Эмерсон, Томори, Кристенсен, Джеймс, Ковачич (Маунт, 69), Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Батшуайи, Родригес (Лампти, 76)
Ноттингем: Смит, Доусон, Дженкинсон, Рибейру, Фигейреду (Беналуань, 46), Адома, Семеду (Форнах, 69), Йетс, Майтен, Карвалью, Джонсон (En-Neyah, 81)
Предупреждения: Джеймс, 65, Йетс, 77
"Челси" дома переиграл "Ноттингем"
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