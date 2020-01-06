В "Интере" прокомментировали возможный переход Эриксена

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену."Эриксен? Никакой сделки не было, не было и контактов с "Тоттенхэмом". Он фантастический игрок. Конечно, множество клубов ведут переговоры с Эриксеном, потому что он станет свободным агентом. Могу лишь сказать, что он интересный футболист", — приводит слова Маротты Sky in Italy.Ранее сообщалось, что "Интер" готов зимой заплатить за датчанина порядка 25 млн евро.В текущем сезоне Эриксен провел за свою команду 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.