"Тоттенхэм" заинтересован в трансфере полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.
"Шпоры" намерены перехватить 21-летнего португальца у "Вест Хэма", который ранее согласовал аренду игрока на 18 месяцев без права выкупа.
Будущее Жедсона может решиться в эти выходные, когда футболист прибудет в Лондон. "Тоттенхэм" также предлагает аренду на 18 месяцев.
Жедсоном интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", они хотели арендовать хавбека с обязательным выкупом за 55 и 34 миллиона фунтов соответственно.
"Тоттенхэм" хочет перехватить у "Вест Хэма" хавбека "Бенфики" Жедсона
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