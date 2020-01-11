Оуэн: новые правила игры рукой – отстой, перестаньте обвинять во всем ВАР

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн посетовал на то, что игроки АПЛ и журналисты, берущие у них интервью, не знают новых правил."Это новое правило игры рукой абсолютно смехотворно. Люди будут жаловаться на ВАР, но это глупо, ВАР просто выполнил свою работу. А вот изменение в правилах – чушь. ВАР просто применяет новые правила.Попробуйте объяснить ребенку суть этого правила. Теперь все зависит от того, где на поле вы находитесь, кто с мячом – атакующая или обороняющаяся команда, иногда важно, является ли движение намеренным, а иногда – нет. Теперь у нас куча правил по части игры рукой, это безумие.Может кто-нибудь объяснить правила людям, берущим интервью у игроков? Ну и самим футболистам. Таковы новые правила, дело не в ВАР.Новые правила игры рукой – отстой, но перестаньте обвинять во всем ВАР", – написал Оуэн в твиттере.