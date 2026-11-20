Фото: ФК "Динамо"

Тюкавин хочет уехать в европейский чемпионат. Просто " Динамо " не будет продавать его в Турцию, они свою позицию высказывали, - цитирует агента "Евро-Футбол"

По словам представителя футболиста, бело-голубые не рассматривают возможность продажи форварда турецким клубам.- Видел интервью и с Костей постоянно общаюсь. У нас в контракте нет отступных на Турцию, в эту страну не можем поехать. Даже через транзит.В турнирной таблице РПЛ московское "Динамо" располагается на второй строчке, имея 31 очко после 14 матчей. Следующую встречу бело-голубые проведут 22 ноября против "Краснодара". Игра состоится на "ВТБ Арене" и начнётся в 14:00 мск.