Роджерс: неутешительный день для "Лестера"

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс подвёл итоги матча 22-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном" (1:2)."Сегодня мы не продемонстрировали весь свой потенциал. Обычно мы хороши в обороне. Мы сделали несколько ошибок. Конечно, это был неутешительный день для нас. Мы думали, что завершим матч ничьей, которую, возможно, мы не заслужили.Не думаю, что у нас были какие-то проблемы с VAR сегодня. Сейчас у нас будет небольшая передышка, чтобы успеть восстановиться и проанализировать ситуацию. Мы должны подготовиться к следующей неделе", - цитирует Рождерса BBC.