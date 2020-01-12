Фабиньо: Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше Неймара

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо выразил мнение, что нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе раньше станет обладателем "Золотого мяча", чем его одноклубник Неймар."Мбаппе получит "Золотой мяч" раньше Неймара. Я бы хотел видеть его в "Ливерпуле".Садио Мане также заслуживает "Золотого мяча". Он является лучшим игроком в "Ливерпуле"."Ливерпуль" станет чемпионом Англии. Это лучшая команда в мире. Мы не планируем проигрывать в этом сезоне. Клопп — лучший тренер в мире.Я не жалею, что не перешёл в "ПСЖ", но мог бы вернуться в Лигу 1 в будущем. "Реал" не выходил на меня, но я бы хотел добиться успеха с ним", — цитирует Фабиньо Goal со ссылкой на Telefoot.