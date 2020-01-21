Гол Агуэро помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» в АПЛ

В Шеффилде закончился очередной матч 21-го тура чемпионата Англии среди команд Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».

Гости одержали победу со счётом 1:0. Три очка подопечным Хосепа Гвардиолы принёс точный удар Серхио Агуэро на 75-й минуте. При этом ещё в первом тайме пенальти в составе гостей не реализовал Габи Жезус.

«Манчестер Сити» набрал 51 очко. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 баллов. «Шеффилд» находится на 7-м месте с 33 очками.


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Теги: Шеффилд Манчестер Сити Агуэро
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