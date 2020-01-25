Моуринью отказался комментировать уход Эриксена, но всё равно раскритиковал ситуацию

Главный тренер "Тоттенхэм Хотсупр" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о предстоящем переходе полузащитника лондонцев Кристиана Эриксена в "Интер".

Фото - SkySports

Предполагается, что датчанин уже в ближайшее время покинет "Тоттенхэм" и присоединится к итальянскому клубу. По слухам, хавбек заключил с миланцами контракт с зарплатой 10 млн евро в год



"Я не хочу ничего говорить об этом. Но могу лишь отметить, что такая ситуация не должна происходить 25 января. В то же время, "Тоттенхэм" не виноват в происходящем.



Скажу лишь, что с моего первого дня в клубе Эриксен вёл себя абсолютно профессионально. Он был предельно корректен и со мной, и с командой", - сказал Моуринью в эфире Sky Sports.