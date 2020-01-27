Полузащитник "Славии" близок к переходу в "Вест Хэм"

Полузащитник "Славии" Томаш Соучек продолжит карьеру в Англии.



Как сообщает The Guardian, в ближайшее время 24-летний футболист заключит контракт с "Вест Хэмом". Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.



В нынешнем сезоне Соучек провел 17 матчей в чемпионате Чехии, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В его активе 23 матча и три гола за национальную команду.



"Вест Хэм" в нынешнем сезоне АПЛ занимает 17-е место, набрав 23 очка.