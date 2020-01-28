Эриксен официально перешел в "Интер"

? | ANNOUNCEMENT— Inter (@Inter_en) January 28, 2020
Milano: your elegance is about to meet its match.
? https://t.co/5NPAw5M3Xj#WelcomeChristian #NotForEveryone ?? pic.twitter.com/on6q0fIVvP
По информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро. Также прописаны бонусы в зависимости от результатов футболиста. Зарплата датского футболиста составит 10 миллионов евро в год.
Эриксен в нынешнем сезоне провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С приходом Жозе Моуринью на пост главного тренера лондонского клуба датчанин потерял место в основе, чаще всего выходя на замену.