Сульшер: Погба устал быть травмированным

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник команды Поль Погба хочет поскорее вернуться на поле.



Фото: ФК "МЮ"

"У него тяжелый сезон в связи с постоянными травмами. Но Поль очень хочет поскорее вернуться встрой. Знаю, что у него на уме постоянно футбол и тренировки. Но пока трудно назвать точные сроки его возвращения. Погба устал быть травмированным. Не сомневаюсь, что когда он вернется, он будет получать удовольствие", - цитирует Сульшера Sky Sports.



Последний раз Погба выходил на поле в конце декабря в матче с "Ньюкаслом". В начале января "МЮ" сообщил, что из-за травмы голеностопа футболист выбыл на несколько недель.



Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2016 года. "МЮ" заплатил за него "Ювентусу" 106 миллионов евро.



Сегодня стало известно о том, что "Реал" принял решение отказаться от идеи покупки француза из-за его частых травм.