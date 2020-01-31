"Манчестер Юнайтед" арендовал Игало у китайского клуба

Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" подтвердил аренду нигерийского нападающего Одиона Игало.

Фото: Global Look Press

Нападающий сборной Нигерии и "Шанхай Шэньхуа" Одион Игало вторую половину сезона проведет в составе "красных дьяволов". Сумма аренды, по предварительной информации, составит 4 миллиона фунтов. Соглашение не включает в себя опцию выкупа.



"Одион — опытный футболист, который даст нам дополнительную опцию в атаке, учитывая, что это центральный нападающий другого типа", — цитирует Оле-Гуннара Сульшера официальный сайт "манкунианцев".



Ранее Игало уже выступал в АПЛ, за "Уотфорд" и забил в составе "шершней" 40 мячей за 100 матчей.



В этом сезоне на счету Игало 10 забитых мячей в 17 матчах в чемпионате Китая.



Напомним, что "Манчестер Юнайтед" потребовался форвард в связи с травмой основного нападающего команды Маркуса Рэшфорда, выбывшего из строя на 2-3 месяца из-за стрессового перелома спины.