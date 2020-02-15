Симеоне может сменить Лэмпарда на посту главного тренера "Челси"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является кандидатом на пост главного тренера "Челси", в случае ухода Фрэнка Лэмпарда.

Фото: Getty Images

По сообщению Tuttomercatoweb, "Челси" рассматривает вариант приглашения на пост главного тренера Диего Симеоне. По информации издания, 49-летний аргентинский специалист может быть отправлен в отставку руководством "матрасников".



Ранее клуб уже делал попытки подписать Симеоне, но аргентинец был намерен оставаться в Мадриде.



Нынешней тренер "синих", Фрэнк Лэмпард, возглавил "Челси" минувшим летом. Под его руководством клуб занимает четвертое место в АПЛ (41 очко). Также англичанин вывел команду 1/8 финала Лиги Чемпионов, где "синие" встретятся с мюнхенской "Баварией".