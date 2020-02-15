Форвард "Бернли" Матей Выдра прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в чемпионате Англии.
Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1, а Выдра забил гол.
"Я ждал своего шанса и постарался его использовать. Рад, что помог команде взять три очка. Рад за себя и за партнеров.
Мой гол? Он вышел блестящим. Но три очка - это самое главное", - цитирует Выдру ВВС.
Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован "Локомотив". Позже стало известно, что Выдру не устроило предложение московского клуба.
Выдра, которым интересовался "Локомотив", прокомментировал победу над "Саутгемптоном"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!