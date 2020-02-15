"Это была сложная игра. Мане освежил нашу атаку, он помог нам выиграть этот матч.
Могу с уверенностью сказать, что все игроки получали удовольствие от процесса. Но если одна команда и собиралась забить, то это были мы. Мы хорошо отражали контратаки. У меня замечательные футболисты. Наш отрыв в турнирной таблице немыслим, я всё ещё не совсем всё осознаю. Такого со мной раньше не было. Это замечательно, и это так сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Сегодня "Ливерпуль" в 26-м туре английской Премьер-лиги обыграл на выезде "Норвич" благодаря голу сенегальца Садио Мане.
Победа стала для красных 25-й в 26-ти матчах. Единственный раз "Ливерпуль" потерял очки в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" - 1:1.
После матча с "Норвичем" отрыв "Ливерпуля" от идущего вторым "Манчестер Сити" составил 25 очков. Кроме того, "красные" побили рекорд "Ноттингем Форрест" по матчам без поражений. Беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляет уже 43 матча.
Клопп рассказал, что думает о 25-очковом отрыве от "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал 25-очковый отрыв "красных" от "Манчестер Сити".
Фото: Getty Images
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