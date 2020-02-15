Клопп рассказал, что думает о 25-очковом отрыве от "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал 25-очковый отрыв "красных" от "Манчестер Сити".

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"Это была сложная игра. Мане освежил нашу атаку, он помог нам выиграть этот матч.



Могу с уверенностью сказать, что все игроки получали удовольствие от процесса. Но если одна команда и собиралась забить, то это были мы. Мы хорошо отражали контратаки. У меня замечательные футболисты. Наш отрыв в турнирной таблице немыслим, я всё ещё не совсем всё осознаю. Такого со мной раньше не было. Это замечательно, и это так сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Сегодня "Ливерпуль" в 26-м туре английской Премьер-лиги обыграл на выезде "Норвич" благодаря голу сенегальца Садио Мане.



Победа стала для красных 25-й в 26-ти матчах. Единственный раз "Ливерпуль" потерял очки в выездном матче с "Манчестер Юнайтед" - 1:1.



После матча с "Норвичем" отрыв "Ливерпуля" от идущего вторым "Манчестер Сити" составил 25 очков. Кроме того, "красные" побили рекорд "Ноттингем Форрест" по матчам без поражений. Беспроигрышная серия подопечных Юргена Клоппа составляет уже 43 матча.